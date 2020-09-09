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МИД России ответил на призыв G7 расследовать инцидент с Навальным

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Данные исследований и анализов по Навальному Генеральная прокуратура РФ запросила у Германии ещё 27 августа.

МИД России ответил на призыв G7 расследовать инцидент с политиком Алексеем Навальным. В ведомстве заявили, что Россия добивается от Германии данных о медобследовании оппозиционера.

Также российские дипломаты отметили, что данные исследований и анализов по Навальному Генеральная прокуратура РФ запросила у Германии ещё 27 августа.

Ранее мы писали, что страны G7 проинформированы о выводах экспертов по диагнозу российского политика Алексея Навального. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление глав МИД.

Видео: Youtube / МГИМО

Теги: большая семерка, германия, мид рф, отравление навального
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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