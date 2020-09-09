МИД России ответил на призыв G7 расследовать инцидент с Навальным

МИД России ответил на призыв G7 расследовать инцидент с политиком Алексеем Навальным. В ведомстве заявили, что Россия добивается от Германии данных о медобследовании оппозиционера.
Также российские дипломаты отметили, что данные исследований и анализов по Навальному Генеральная прокуратура РФ запросила у Германии ещё 27 августа.
Ранее мы писали, что страны G7 проинформированы о выводах экспертов по диагнозу российского политика Алексея Навального. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление глав МИД.
Видео: Youtube / МГИМО
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