МИД России обвинил НАТО в наращивании активности вдоль российско-украинской границы

Мария Захарова заявила, что на границе с Россией "активизировалась разведывательная деятельность иностранных государств".

Москва отмечает, что страны Запада наращивают военную активность на Украине и в Черном море, а также проводят разведку близ Донбасса и российских границ. Об этом сообщается в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

По ее словам, в этом году на территории Украины НАТО организует семь военных учений. Захарова считает, что таким образом на границе с Россией "активизировалась разведывательная деятельность иностранных государств". Захарова также отметила, что участники учений используют военные летательные аппараты.

По мнению МИД, в мировых СМИ была развернута агрессивная информационная кампания, посредством которой Россию пытаются обвинить в обострении ситуации в Донбассе и на российско-украинской границе.

В качестве повода была выбрана обострившаяся ситуация на востоке Украины, которую провоцируют сами киевские власти, а также плановые мероприятия российских вооруженных сил по боевой подготовке, которые регулярно проводятся на территории России в этот период времени и не превышают масштабов прошлых лет. комментарий Марии Захаровой на сайте МИД РФ

По словам Захаровой, такая информационная политика направлена на отвлечение внимания от военных приготовлений Киева в Донбассе, а также украинского саботажа выполнения Минских соглашений и наращивания присутствия НАТО на Украине.

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Фото: МИД России