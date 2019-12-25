МИД России: США не ограничат конвертацию рубля

Такой вариант развития событий маловероятен, считают в министерстве.

Соединенные Штаты не ограничат конвертацию рубля введением санкций. Такое мнение в интервью "РИА Новости" выразил руководитель департамента экономического сотрудничества внешнеполитического ведомства России Дмитрий Биричевский.

В МИД считают, что такой вариант развития событий маловероятен. По словам Биричевского, невозможно представить, каким образом такую операцию можно реализовать.

Каким-либо образом ограничить конвертируемость рубля как российской национальной валюты – это что-то из разряда фантастики. Дмитрий Биричевский, глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ

Специалист отметил, что Вашингтон может попытаться запретить некоторым участникам финансового рынка проводить операции в юрисдикции США или с компаниями, расположенными на территории этого государства, но ограничить конвертируемость российской национальной – "это какие-то крайне экзотические меры".

Ранее финансист предупредил россиян о новых валютных рисках.

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