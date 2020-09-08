МИД РФ вызвал посла Германии из-за ситуации с Навальным

Немецкая клиника Charite, лаборатория Бундесвер, британская лаборатория Портон-Даун и другие учреждения обмениваются информацией по Навальному.

МИД РФ вызвал посла Германии Гезу Андреаса фон Гайра из-за заявлений ФРГ со здоровьем Алексея Навального. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя министерства иностранных дел России Марию Захарову.

Она отметила, что немецкая клиника Charite, лаборатория Бундесвер, британская лаборатория Портон-Даун и другие учреждения обмениваются информацией по Навальному. Также глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что у немецкой стороны есть множество свидетельств причастности России к ухудшению здоровья политика.

Захарова считает, что это повод поделиться информацией с российской стороной.

Пора уже открывать карты, потому что всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее в Омске немецкий диагноз Навальному назвали "фантастикой".

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