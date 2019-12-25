МИД РФ оценил призыв сенаторов США выслать российских дипломатов

В ведомстве отметили, что в Вашингтоне нет столько российских дипломатов, сколько США хотят выдворить.

В Министерстве иностранных дел РФ считают, что сенаторы Соединенных Штатов своими призывами, направленными в адрес главы государства Джо Байдена, выслать 300 российских дипломатов добиваются закрытия своих заграничных учреждений на территории России. Об этом пишет ТАСС.

Напомним, группа американских сенаторов от обеих партий призвала президента страны принять оперативные меры для увеличения числа сотрудников посольства США в Москве. В противном случае они предлагают выдворить с территории Соединенных Штатов 300 сотрудников российской дипломатической миссии.

Кто предлагает подобные шаги, видимо, добивается закрытия американских загранучреждений в России. Они должны осознавать, что ответственность за это будет лежать на них. из сообщения собеседника агентства

Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что в Вашингтоне нет такого количества дипломатов из РФ.

Ранее Россия объявила сотрудника посольства Северной Македонии персоной нон грата.

Фото: МИД России