До этого Госдеп США назвал китайского посла из-за "наглой кампании по дезинформации" из-за коронавируса.

МИД Китая отверг протест на заявления о завозе коронавируса военными из США. Ранее США сделал представление Китаю из-за заявления представителя МИД КНР. Он утверждал, что COVID-19 в Китай завезли американские военные.

В МИД КНР заявили, что представление США необоснованно. До этого Госдеп США назвал китайского посла из-за "наглой кампании по дезинформации" из-за коронавируса.

Китай сделал ответное представление в адрес Соединенных Штатов. В КНР надеются, что американские чиновники больше не будут очернять Пекин подобными заявлениями.

Ранее в Пекине оценили сообщения о возможной причастности армии США к COVID-19.