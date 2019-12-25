МИД ФРГ пригрозил России санкциями из-за ситуации с Навальным

Германия будет обсуждать общую позицию с ЕС и ОЗХО.

Министерство иностранных дел Германии пригрозило России адресными санкциями из-за ситуации с Алексеем Навальным. С соответствующим заявлением выступил глава ведомства Хайко Маас на своей странице в Twitter.

По его словам, адресные и соразмерные санкции в отношении ответственных лиц будут введены, если Россия не даст разъяснений о случившемся с Навальным и не предоставит информацию.

Маас отметил, что ФРГ будет обсуждать общую позицию по случившемуся с Навальным с партнёрами по Евросоюзу и Организации по запрещению химического оружия.

Ранее в России назвали позором блокировку выступления бывшего главы ОЗХО в Совбезе ООН.

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