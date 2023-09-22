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МИД Армении: Ереван и Баку должны наладить мирные отношения

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По словам главы ведомства, позиция Армении по мирным отношениям "тверда и неизменна".

Ереван и Баку должны наладить мирные отношения. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на заседании Совета Безопасности ООН.

По его словам, заявления о присутствии армянских военнослужащих в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности. Мирзоян отметил, что видит в этих словах попытки вовлечь страну в военные действия. Он также добавил, что позиция Армении по мирным отношениям "тверда и неизменна".

Ранее мы сообщали, что протестующие в Ереване перекрыли дороги на площадь Республики.

Видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: азербайджан, арарат мирзоян, армения, мид армении
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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