МИД Армении: Ереван и Баку должны наладить мирные отношения

По словам главы ведомства, позиция Армении по мирным отношениям "тверда и неизменна".

Ереван и Баку должны наладить мирные отношения. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на заседании Совета Безопасности ООН.

По его словам, заявления о присутствии армянских военнослужащих в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности. Мирзоян отметил, что видит в этих словах попытки вовлечь страну в военные действия. Он также добавил, что позиция Армении по мирным отношениям "тверда и неизменна".

Ранее мы сообщали, что протестующие в Ереване перекрыли дороги на площадь Республики.

Видео: YouTube / Организация Объединенных Наций