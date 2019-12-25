Созданный в период действия ограничений отложенный спрос ликвидируют к концу сентября.

В понедельник, 27 июля, стало известно о том, что МФЦ в Петербурге начнут работать в обычном режиме в начале августа. Об этом сообщает пресс-служба комитета по информатизации и связи.

Отмечается, что без записи будут принимать по 367 услугам. В этот перечень не входит услуга Росреестра по регистрации недвижимости, чтобы её получить необходимо записаться по телефону.

Посетителям необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологическое нормы.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге ТРК "Галерея" открылся без очереди на входе.

Фото:Piter.TV