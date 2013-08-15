МФЦ Петербурга начнут прием заявлений на третью и четвертую смены в детские лагеря с 11 мая

Сроки подачи документов зависят от того, предусмотрен ли гражданам сертификат, или они полностью оплачивают путевку.

Со вторника, 11 мая, многофункциональные центры Петербурга начнут принимать заявления и документы на оплату путевок на третью и четвертую летнюю смену. Речь идет о льготных категориях граждан, которым вернут полную стоимость путевки, а также работающих гражданах, которым компенсируют затраты на путевку частично.

При полной и частичной компенсации выдается сертификат, который затем предоставляется в организацию отдыха. Полную компенсацию могут получить дети из многодетных семей, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и лица, сопровождающие детей-инвалидов и другие.

На оплату полной стоимости документы на третью смену нужно подать до 15 июля, на четвертую — до 6 августа. В случае частичной компенсации и получения сертификата — до 23 июня и 6 июля соответственно.

Предварительная запись в МФЦ не требуется. Кроме того, заявления на полную оплату стоимости путевок можно подать в районную администрацию по месту регистрации ребенка, а заявления на компенсацию части стоимости путевки — в ЦОО "Молодежный".

Ранее Piter.TV рассказал, что в Петербурге будут работать 125 лагерей на базе городских школ.

Фото: ВКонтакте / СПБ ГКУ "МФЦ"