МФЦ Ленобласти выдали почти 22 тысячи QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании

Больше всего услуга востребована в Гатчинском, Выборгском и Всеволожском районах.

МФЦ в Ленинградской области выдали почти 22 тысячи QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Новая услуга МФЦ оказалась востребована у населения – за 10 дней с начала предоставления услуги QR-коды получили уже 21 867 человек. В день за услугой обращаются более 2130 человек. Больше всего она востребована в Гатчинском, Выборгском и Всеволожском районах.

Для получения QR-кода в МФЦ нужно предъявить только паспорт. Иные сведения (СНИЛС, номер полиса ОМС) при необходимости сообщить в устной форме.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти