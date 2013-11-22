В МФЦ Ленобласти можно получить QR-код в бумажном виде

С 16 ноября в центрах "Мои документы" Ленобласти горожане смогут получить QR-код о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании в бумажном виде. Об этом сообщили в администрации области.
Данная услуга доступна для тех, кто не зарегистрирован на "Госуслугах" или же не имеет возможности самостоятельно распечатать QR-код. Для получения услуги заявитель должен предъявить только паспорт. СНИЛС и номер полиса ОМС, при необходимости, можно сообщить устно.
Также стало известно, что в МФЦ Ленобласти готовые документы выдает постамат.
Фото: ВКонтакте / СПБ ГКУ "МФЦ"
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