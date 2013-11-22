В МФЦ Ленобласти можно получить QR-код в бумажном виде

Данная услуга доступна для тех, кто не зарегистрирован на "Госуслугах" или же не имеет возможности самостоятельно распечатать QR-код.

С 16 ноября в центрах "Мои документы" Ленобласти горожане смогут получить QR-код о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании в бумажном виде. Об этом сообщили в администрации области.

Данная услуга доступна для тех, кто не зарегистрирован на "Госуслугах" или же не имеет возможности самостоятельно распечатать QR-код. Для получения услуги заявитель должен предъявить только паспорт. СНИЛС и номер полиса ОМС, при необходимости, можно сообщить устно.

Также стало известно, что в МФЦ Ленобласти готовые документы выдает постамат.

Фото: ВКонтакте / СПБ ГКУ "МФЦ"