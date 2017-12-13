МЕСТО ВСТРЕЧИ – НЕВСКИЙ, 70. Поговорим о "Петербургском дневнике". О критике власти

Все меньше критики остается на страницах официальных изданий. Должна ли редакция следить за наличием критических материалов или, если газета издается Правительством, о критике лучше забыть?.. В рамках проекта «Место встречи – Невский, 70» на вопрос журналиста Татьяны Артемовой отвечает главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

Участников встречи заинтересовала позиция Кирилла Смирнова и его издания по поводу конфликтных и проблемных материалов. Татьяна Артемова спросила, как поступает редакция в тех случаях, когда в материалах необходимо обвинить представителя городской власти. В качестве примера журналистка привела ситуацию с полигоном отходов Красный Бор.

Долго раздумывать мы точно себе позволить не можем, иначе, вы справедливо говорите, что, если даже наши коллеги по журналистскому цеху на этом могут прикрыть глаза, то читатели нас точно этому не будут рады. По поводу того, как отражать разные моменты, я вам хочу сказать так. Что тот, скажем, мандат на критику, которой необходимо присутствовать на страницах "Петербургского дневника" в должной мере и соответствующей сегодняшнему тому, что происходит в Санкт-Петербурге, этот мандат у меня сегодня есть. Сколько процентов критики? Я не хожу с калькулятором и не высчитываю, что вот здесь я покритиковал, значит здесь на пропорцию я вышел – относительно 100% нормально (смеясь). Но критика присутствует, и я вам хочу сказать, что я… Это один из тех аспектов, который мы смогли привнести сейчас в "Петербургский дневник", что действительно мы, если есть проблемы, мы ее не лакируем. Кирилл Смирнов, главный редактор "Петербургского дневник"

В качестве другой проблемной истории Татьяна Артемова привела случай с велодорожкой на набережной Фонтанки. По мнению журналистки, она была сделана в срочном порядке к зиме, и лишила водителей парковочных мест.

Я думаю, то, что она сделана "аккурат к зиме", это обусловлено некими особенностями бюджетного процесса, здесь, конечно, надо тоже понимать. Но как раз, это очень важно, мы могли бы, конечно, рассказать о том, какой замечательный проект реализован по инициативе горожан, реализован Правительством Санкт-Петербурга. Но, наверное, это было бы не совсем честно, по отношению ни к нашей аудитории, ни по отношению к тем, кто этот проект в итоге реализовал. Поэтому мы дали две стороны медали. Мы рассказали и о том, что, да, этот проект сделан на государственные бюджетные средства и реализован, но вместе с тем есть и огромная армия автомобилистов, которые, мягко сказать, не приветствуют этот проект. И предлагают какие-то свои альтернативные точки для этой велосипедной дорожки. Еще один яркий пример, буквально, не надо ходить далеко, это будет в завтрашнем номере газеты "Петербургский дневник" - это проблема Тележной улицы. Буквально на этих выходных прошел некий народный сход, какое-то количество жителей во главе с разными общественными деятелями вышли на Тележную улицу и протестовали против реновации определенных домов, которые там дореволюционной постройки. Вместе с тем, мы не могли про это не сказать, но мы сказали и про то, что планируется сделать на месте этих домов, которые попадают под эту так называемую реновацию. Да. Какие культурные пространства, пространства городского значения там могут появиться. Но мы тоже, как мы могли поступить? Но мы могли рассказать про то, что будет сделано, не осветив того, что есть какая-то категория людей, которые недовольны.

Кирилл Смирнов, главный редактор "Петербургского дневника"

По мнению журналиста, необходимо сбалансировано освещать такие темы. Издание старается показывать и позицию администрации, и районных властей, профильных комитетов, и общественности.