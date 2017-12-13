МЕСТО ВСТРЕЧИ – НЕВСКИЙ, 70. Поговорим о "Петербургском дневнике". Контакт с читателем

Пресса пишет. Читатель читает. Жизнь, как шла, так и идет. Изменить эту ситуацию, - считает главный редактор "Петербургского дневника" Кирилл Смирнов, - возможно, если активизировать работу с читателями. Но, как известно, все новое – это хорошо забытое старое.

"Петербургский дневник" не забывает про обратную связь с читателем. Издание отвечает на письма своей аудитории: как бумажные, так и электронные. Люди не отказываются от традиции обращаться к журналистам по почте.

Где-то с регулярностью 2-3 раза в неделю мне приносят традиционное письмо в конверте, с маркой, запечатанное, "В редакцию газеты "Петербургский дневник" от такого-то такого-то". Это все есть. И мне кажется это очень важный элемент – эта обратная связь с нашими читателями. Эти письма, они не выбрасываются в помойку. Мы по каждому письму, даже если мы не можем помочь, потому что оно может иметь некий общечеловеческий литературно-гуманитарный характер, но мы стараемся все равно написать нашему читателю благодарность за то, что он нашел время и написал нам это письмо. Кирилл Смирнов, главный редактор "Петербургского дневника"

Сейчас в стенах СМИ думают над тем, как найти современный аналог отделам писем, которые были во всех советских газетах. Технологии подсказывают "Петербургскому дневнику" эффективные варианты решения проблемы.

Сейчас одна из задач газеты, которую мы ставим перед самими собой - это работа с уже чуть-чуть более прогрессивной технологией, но тоже далеко не суперинновационной. Колл-центр "Петербургского дневника" - это тот проект, который мы реанимируем. Он в свое время был придуман, к сожалению, может быть в последнее время не так активно работал, но четко понимаем, что это то, что нам нужно. И как раз те звонки, которые поступают… У нас с недавних пор в газете публикуется достаточно большой развернутый модуль - призыв к читателям помогать вести Дневник совместно, совместными усилиями. Читатели звонят, оставляют свои проблемы, по каждой проблеме у нас обращения идут или в администрацию района, или в управляющую компанию, или в другие органы власти. Но не секрет, что большинство проблем, которые волнуют сегодня горожан и по которым они обращаются в колл-центр "Петербургского дневника" - это проблемы связанные с жилищно-коммунальным хозяйством. Читатели и те, кто звонят на горячую линию "Петербургского дневника", они конечно понимают, что может быть благодаря тому, что Дневник - это средство массовой информации, ассоциированное с Правительством города, то многие проблемы могут решиться.

Кирилл Смирнов, главный редактор "Петербургского дневника"

В качестве примера эффективности такой системы главред привел свежую историю с благоустройством парка на Васильевском острове. Проблемы территории были решены на следующее утро после выхода материала на страницах "Петербургского дневника".