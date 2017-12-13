МЕСТО ВСТРЕЧИ – НЕВСКИЙ, 70. Поговорим о "Петербургском дневнике". Контакт с читателем

"Петербургский дневник" не забывает про обратную связь с читателем. Издание отвечает на письма своей аудитории: как бумажные, так и электронные. Люди не отказываются от традиции обращаться к журналистам по почте.
Где-то с регулярностью 2-3 раза в неделю мне приносят традиционное письмо в конверте, с маркой, запечатанное, "В редакцию газеты "Петербургский дневник" от такого-то такого-то". Это все есть. И мне кажется это очень важный элемент – эта обратная связь с нашими читателями. Эти письма, они не выбрасываются в помойку. Мы по каждому письму, даже если мы не можем помочь, потому что оно может иметь некий общечеловеческий литературно-гуманитарный характер, но мы стараемся все равно написать нашему читателю благодарность за то, что он нашел время и написал нам это письмо.
Кирилл Смирнов, главный редактор "Петербургского дневника"
Сейчас одна из задач газеты, которую мы ставим перед самими собой - это работа с уже чуть-чуть более прогрессивной технологией, но тоже далеко не суперинновационной. Колл-центр "Петербургского дневника" - это тот проект, который мы реанимируем. Он в свое время был придуман, к сожалению, может быть в последнее время не так активно работал, но четко понимаем, что это то, что нам нужно. И как раз те звонки, которые поступают… У нас с недавних пор в газете публикуется достаточно большой развернутый модуль - призыв к читателям помогать вести Дневник совместно, совместными усилиями. Читатели звонят, оставляют свои проблемы, по каждой проблеме у нас обращения идут или в администрацию района, или в управляющую компанию, или в другие органы власти. Но не секрет, что большинство проблем, которые волнуют сегодня горожан и по которым они обращаются в колл-центр "Петербургского дневника" - это проблемы связанные с жилищно-коммунальным хозяйством. Читатели и те, кто звонят на горячую линию "Петербургского дневника", они конечно понимают, что может быть благодаря тому, что Дневник - это средство массовой информации, ассоциированное с Правительством города, то многие проблемы могут решиться.Кирилл Смирнов, главный редактор "Петербургского дневника"