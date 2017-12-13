МЕСТО ВСТРЕЧИ – НЕВСКИЙ, 70. О детской журналистике. Воспитание читателя.

Привычка читать (или не читать) газеты и журналы формируется с детства. Чтобы у взрослого был запрос на хорошие статьи в серьезном СМИ, он еще ребенком должен научиться отличать тексты, достойные внимания, от проходных, забивающих голову ненужной информацией. Проблема в том, что дети будут читать, только, если этим всерьез озаботятся взрослые.

Главный редактор журнала "Костер" Николай Харлампиев считает, что в России нельзя говорить об упадке детских изданий. И в Петербурге, и в стране есть немало качественных СМИ для детей.

Маршак говорил о том, что нам необходимо воспитывать талантливых читателей. И вот сегодня ситуация такая, что хороших книг, интересных произведений, очень полезных, важных, интересных и нужных журналов – это не потому что это наши журналы. Это мнение экспертного сообщества: библиотекарей, детских психологов, социальных работников, мам, бабушек, родителей вот… На мой взгляд, хороших периодических изданий, в нашем городе во всяком случае, для детей больше, чем хороших, талантливых читателей. И то название, которое мы придумали, оно, конечно, ориентировано, в том числе, и на то, чтобы привлечь внимание к нашей встрече на фоне бурных событий и такого напряженного информационного поля. Конечно, дети читают, дети читающие. Может быть, не так, как 30 лет назад, но мы это хорошо знаем, и очень многое делается для того, чтобы они читали. Николай Харлампиев, главный редактор журнала "Костер"

К беседе также подключилась руководитель детской библиотеки имени Лермонтова Валентина Ситникова. Она рассказала о том, какие детские журналы выписывает библиотека.

Мы выписываем все названные в беседе журналы и много-много других. Да, они по-разному востребованы. Мы же сейчас получаем в библиотеку детей, которые родились в 90-е годы. Это сложные годы, когда дети сами недополучали журналов. Вспомните, да, подписка была тоже для семьи бременем каким-то. Не было возможности. И вот сейчас как раз получаем детей, которые рождены от мам и пап, родившихся в те суровые 90-е годы. И, конечно, это разительно отличается. И для того, чтоб детям сейчас читать журналы, они должны от своих мам, в первую очередь, такое, знаете, желание получить или навык читать журналы. Или же в школах или в библиотеках. Валентина Ситникова

Сейчас Детская библиотека имени Лермонтова выписывает более ста наименований разных журналов. Качество журналов можно определить по тому, как долго их хранит учреждение.