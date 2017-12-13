МЕСТО ВСТРЕЧИ – НЕВСКИЙ, 70. О детской журналистике. Воспитание читателя.

Главный редактор журнала "Костер" Николай Харлампиев считает, что в России нельзя говорить об упадке детских изданий. И в Петербурге, и в стране есть немало качественных СМИ для детей.
Маршак говорил о том, что нам необходимо воспитывать талантливых читателей. И вот сегодня ситуация такая, что хороших книг, интересных произведений, очень полезных, важных, интересных и нужных журналов – это не потому что это наши журналы. Это мнение экспертного сообщества: библиотекарей, детских психологов, социальных работников, мам, бабушек, родителей вот… На мой взгляд, хороших периодических изданий, в нашем городе во всяком случае, для детей больше, чем хороших, талантливых читателей. И то название, которое мы придумали, оно, конечно, ориентировано, в том числе, и на то, чтобы привлечь внимание к нашей встрече на фоне бурных событий и такого напряженного информационного поля. Конечно, дети читают, дети читающие. Может быть, не так, как 30 лет назад, но мы это хорошо знаем, и очень многое делается для того, чтобы они читали.
Николай Харлампиев, главный редактор журнала "Костер"
К беседе также подключилась руководитель детской библиотеки имени Лермонтова Валентина Ситникова. Она рассказала о том, какие детские журналы выписывает библиотека.
Мы выписываем все названные в беседе журналы и много-много других. Да, они по-разному востребованы. Мы же сейчас получаем в библиотеку детей, которые родились в 90-е годы. Это сложные годы, когда дети сами недополучали журналов. Вспомните, да, подписка была тоже для семьи бременем каким-то. Не было возможности. И вот сейчас как раз получаем детей, которые рождены от мам и пап, родившихся в те суровые 90-е годы. И, конечно, это разительно отличается. И для того, чтоб детям сейчас читать журналы, они должны от своих мам, в первую очередь, такое, знаете, желание получить или навык читать журналы. Или же в школах или в библиотеках.
Валентина Ситникова
Сейчас Детская библиотека имени Лермонтова выписывает более ста наименований разных журналов. Качество журналов можно определить по тому, как долго их хранит учреждение.
Мы какие-то журналы храним всего год, какие-то – два, какие-то – три, какие-то – пять, здесь можно сделать вывод: те журналы, которые год храним, значит, они менее качественные, они для того, чтобы какой-то временный, короткий период времени занять ребенку, например, тот же журнал «Принцесса» там, «Скуби-Ду». А более серьезные журналы, как исторический журнал «Автобус», например, конечно он будет храниться до пяти лет. Такой журнал, как «Костер», он тоже будет храниться долго. То есть даже от того, на сколько мы будем хранить у себя в библиотеке эти журналы – уже можно говорить о том, какого качества этот журнал, какого наполнения, содержания.
Валентина Ситникова