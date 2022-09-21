МЭР не видит оснований для отмены экспортной пошлины на зерно

Максим Решетников рассказал о том, что корректировки в данном направлении не планируются.

Российское министерство по экономическому развитию не видит оснований для отмены экспортной пошлины на зерно. Соответствующее заявление в ходе правительственного часа в верхней палате парламента сделал глава профильного ведомства Максим Решетников. Эксперт пояснил базовые цены, используемые для расчетов, также не будут пересматриваться. Данный механизм в МЭР считают важным. Гость Совета Федерации призвал оставить его постоянно действующим.

Я не думаю, что сейчас стоит обсуждать отказ от экспортных пошлин, потому что они нам стратегически позволяют сохранять разрыв внешних и внутренних цен и предотвращать импорт инфляции. Это экономически обоснованно. И на сегодняшний момент мы пока не видим оснований пересматривать эту планку. Максим Решетников, глава МЭР

Чиновник напомнил коллегам о том, что летом 2022 года властями страны проведена донастройка параметров этих пошлин. В частности, кабинет министров постановил перевести расчеты в рублевый эквивалент. Сейчас базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу была установлена на уровне 15 тысяч рублей за каждую тонну, а на ячмень и кукурузу - 13 875 рублей за тонну. Пошлина при этом составляет 70% от разницы между базовой и индикативной стоимостью.

Глава МЭР: экспорт из России вернется к росту в 2023-2024 годах.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации