Глава МЭР: экспорт из России вернется к росту в 2023-2024 годах

Максим Решетников рассказал о том, что рост произойдет не за счет нефтегазовых доходов.

Глава министерства по экономическому развитию Максим Решетников считает, что экспорт вернется к росту в 2023-2024 годах. Об этом чиновник из профильного ведомства рассказал законодателям в ходе правительственного часа в верхней палате парламента. Эксперт пояснил, что ключевым фактором в этом направлении нет будет нефтегазовый экспорт.

Экспорт в следующем году замедлит снижение в реальном выражении и в 2024-2025 годах вернется к росту. Также мы учитываем планы Министерства энергетики по переориентации нефтегазового экспорта в нейтральные страны. Максим Ретешников, глава МЭФ

Минэкономразвития ожидает замедления инфляции в России к концу года.

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