Минэкономразвития ожидает замедления инфляции в России к концу года

Максим Решетников рассказал в СФ об экономических показателях России.

Инфляция в России по итогам текущего года составит 12,4%. Соответствующей информации с законодателями на пленарном заседании в верхней палате парламента заявил глава министерства по экономическому развитию Максим Решетников. Чиновник уточнил, что показатель замедлится до 5,5% уже в 2023 году. В последующие года уровень инфляции упадет до 4%.

Инфляция замедлится: после пикового значения в 17,8% в апреле к концу года мы ожидаем снижения до 12,4%. Максим Решетников, глава Минэкономразвития

В презентации главы МЭР указано, что в 2022 году инфляция составит 5,5%, а в 2024-2025 годах будет находиться на целевом уровне 4%.

Глава МЭР заявил, что мораторий на банкротство в РФ не будет продлеваться.

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