Глава МЭР заявил, что мораторий на банкротство в РФ не будет продлеваться

Максим Решетников рассказал о запросе предпринимателей.

Глава российского министерства по экономическому развитию Максим Решетников заявил, что мораторий на банкротство в РФ не будет продлеваться. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках сессии на Восточном экономическом форуме.Эксперт заметил,что данное решение является запросом в том числе и самого предпринимательского сообщества. При этом правительство готово обсуждать возможные исключения с экспертами из профильных ведомств.

Позиция, которую мы обсуждали в правительстве, - не продлевать мораторий на банкротство, потому что в настоящий момент это создает гораздо больше вопросов. Готовы с рядом отраслевых ведомств какие-то исключения, нюансы обсуждать, но это должны быть какие-то исключительные случаи и обоснованные. Максим Решетников, глава МЭР

Эксперт добавил, что МЭР призывает отказаться от "тотального моратория" на проверки бизнеса. В том случае, если чиновники сочтут, что требования требуется отменять, если они перестанут быть необходимыми.

МЭР: в пяти городах-миллионниках в РФ необходимо создать масштабные парки развлечений.

Фото и видео: Восточный экономический форум