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Глава МЭР заявил, что мораторий на банкротство в РФ не будет продлеваться

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Максим Решетников рассказал о запросе предпринимателей.

Глава российского министерства по экономическому развитию Максим Решетников заявил, что мораторий на банкротство в РФ не будет продлеваться. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках сессии на Восточном экономическом форуме.Эксперт заметил,что данное решение является запросом в том числе и самого предпринимательского сообщества. При этом правительство готово обсуждать возможные исключения с экспертами из профильных ведомств.

Позиция, которую мы обсуждали в правительстве, - не продлевать мораторий на банкротство, потому что в настоящий момент это создает гораздо больше вопросов. Готовы с рядом отраслевых ведомств какие-то исключения, нюансы обсуждать, но это должны быть какие-то исключительные случаи и обоснованные.

Максим Решетников, глава МЭР

Эксперт добавил, что МЭР призывает отказаться от "тотального моратория" на проверки бизнеса.  В том случае, если чиновники сочтут, что требования требуется отменять, если они перестанут быть необходимыми.

МЭР: в пяти городах-миллионниках в РФ необходимо создать масштабные парки развлечений.

Фото и видео: Восточный экономический форум

Теги: банкрртство, бизнес, вэф, маким решетников, минэкономразвития, мораторий
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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