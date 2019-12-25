МЧС проверяет готовность петербургских школ к новому учебному году

Внимание уделяется пожарной автоматике, схемам эвакуации и исправности средств тушения пожара.

В Петербурге сотрудники МЧС начали работу по проверке школ на соблюдение требований пожарной безопасности. Как отметили в пресс-службе МЧС, подготовка учебных заведений ведется в плановом режиме, приемка проходит вместе с руководителями школ и гимназий.

Сотрудники МЧС уделяют особое внимание наличию и работоспособности систем пожарной автоматики, исправности средств пожаротушения, а также соответствию путей эвакуации требованиям. Кроме того, спасатели проверяют знания сотрудников школ касательно действий в случае пожара. В начале учебного года МЧС снова нанесут визиты во все учебные учреждения города и проведут для школьников уроки безопасности.

Ранее мы сообщали, что в Волховском районе восстанавливают школу после удара шаровой молнии.

Фото: пресс-служба МЧС