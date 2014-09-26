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МЧС спасло более 2,2 тысячи человек после разрушения Каховской ГЭС

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В зону подтопления доставили порядка 90 тонн продуктов питания.

Сотрудничи МЧС России спасли более 2,2 тысячи человек после разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В опубликованном сообщении отмечается, что от последствий разрушения ГЭС МЧС спасло 2237 человек, из них 194 ребенка. В зону подтопления доставили порядка 90 тонн продуктов питания. Также сотрудники МЧС доставили более 123 тонн бутилированной воды.

Ранее США заявили, что не располагают сведениями об ответственных за подрыв Каховской ГЭС.

Видео: МЧС России

Теги: каховская гэс, мчс россии, разрушение, спасение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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