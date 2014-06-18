США заявили, что не располагают сведениями об ответственных за подрыв Каховской ГЭС

Энтони Блинкен оценил последствия прорыва дамбы в Херсонской области.

Американская администрация не располагает дополнительной информацией о том, кто несет ответственность за подрыв Каховской гидроэлектростанции. Такое заявление в ходе совместной пресс-конференции с журналистами в Вашингтоне при участии итальянского министра по иностранным делам Антонио Таяни сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен. Чиновник отреагировал на просьбу СМИ поделиться сведениями от разведки по поводу того, кто повинен за удар по ГЭС в Херсонской области. Дипломат пояснил,что именно Россия контролировала дамбу, а мир "видел результаты".

Что касается дамбы, то у нас нет никакой дополнительной информации о том, что именно произошло. Мы знаем, что это имеет катастрофические последствия для украинцев. И это само по себе ужасная ситуация, которая усиливается тем фактом, что это происходит в разгар... Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен заявил о намерении Запада максимально расширить поддержку контрнаступления Украины.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State