  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:22
134
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

МЧС следит за паводками в регионах с помощью беспилотников

0 0

Специалисты выполняют превентивные меры реагирования.

Паводковая обстановка на территории российских регионов контролируется с помощью беспилотных авиационных систем. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделали представители пресс-службы ГУ МЧС России. Специалисты в текущий момент осуществляют комплекс мер по проведению превентивных мероприятий. В частности, это касается мониторинга за ситуацией при помощи дронов и космических аппаратов. В 18 субъектах страны, в 43 населенных пунктах и 5 СНТ подтоплено 78 жилых домов, 1 043 приусадебных участка и 14 участков автомобильных дорог.

В Калининграде произошел пожар на мансарде жилого дома.

Фото и видео: Telegram / ГУ МЧС России

Теги: беспилотник, гу мчс, паводки
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии