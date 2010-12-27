Ночью в Петербурге пройдут сильные дожди

Температура воздуха опуститься до +13 °С.

В ночь с 20 на 21 августа в Петербурге пройдут сильные дожди. При этом температура воздуха опуститься до +13 °С. Об этом сообщает пресс-служба МЧС со ссылкой на Северо-Западное УГМС.

Во вторник, 21 августа, погода испортиться еще больше. Ветер разгонится до 15-20 метров в секунду. Ожидаются ливни и дожди.

В связи с непогодой МЧС просит петербуржцев воздержаться от поездок по городу. Если есть такая возможность, то лучше вообще остаться дома.

Напомним, что к четвергу погода стабилизируется, и столбик термометра поднимется до +20 °С.

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