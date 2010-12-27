Синоптики рассказали о погоде в Петербурге на этой неделе

Жителей и гостей города на Неве ждут дожди и три летних дня.

Специалисты Северо-Западного УГМС рассказали, какая погода будет в Петербурге на этой неделе. Жителям и гостям города на Неве стоит ждать ливней и гроз. Впрочем, в среду стихия успокоится, и из-за туч вновь выглянет солнце.

Сегодня, 20 августа, в Петербурге будет дождливо, но тепло. Температура воздуха прогреется до +21 °С. Во второй половине дня возможны ливни с грозами.

Во вторник, 21 августа, существенно похолодает. Мало того, что на улице будет до +13 °С, так еще и пройдут дожди. В среду, 22 августа, в Северную столицу вернется лето. За окном будет около 16 градусов и без осадков.

В четверг и в пятницу воздух прогреется до плюс 20 градусов. А в выходные в город снова вернутся дожди, которые охладят воздух и напомнят о приближающейся осени.

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