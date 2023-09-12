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В Петербурге 4 августа ожидаются дожди и грозы
Сегодня, 9:02
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В Петербурге 4 августа ожидаются дожди и грозы

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Температура воздуха +22…+24 градуса, по Ленобласти +20…+25 градусов.

В Петербурге 4 августа ожидаются дожди и грозы. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус. 

Сегодня погоду в городе на Неве продолжит формировать обширный циклонический вихрь "Кирсти", появившийся над регионом еще в самом начале недели. Будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах – ливневого характера с грозами.

Температура воздуха +22…+24 градуса, по Ленобласти +20…+25 градусов. Атмосферное давление составит 754 миллиметра рт. ст.

Фото: Piter.TV

Теги: дожди и грозы, погода в петербурге
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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