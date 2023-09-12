В Петербурге 4 августа ожидаются дожди и грозы. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус.
Сегодня погоду в городе на Неве продолжит формировать обширный циклонический вихрь "Кирсти", появившийся над регионом еще в самом начале недели. Будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах – ливневого характера с грозами.
Температура воздуха +22…+24 градуса, по Ленобласти +20…+25 градусов. Атмосферное давление составит 754 миллиметра рт. ст.
Фото: Piter.TV
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