МЧС предупредило петербуржцев об ухудшении погодных условий 27 ноября

В понедельник пойдет снег, местами возможна метель, подует ветер со скоростью до 18 м/с.

Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает об ухудшении погодных условий в понедельник, 27 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Так, по данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 27 ноября в Северной столице пройдет снег, местами возможна метель, подует ветер со скоростью до 18 м/с.

В ноябре в Петербурге участились случаи ухудшения погодных условий. В СПб ГБУ "Мостотрест" отметили, что в этом месяце солнце светило в городе лишь час, и в оставшиеся до начала зимы дни синоптическая ситуация изменится мало. Однако 23 ноября после прохождения атмосферного фронта потеплело на всей территории Ленобласти.

Фото: Piter.TV