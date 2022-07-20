МЧС предупредило петербуржцев об аномальной жаре 16 августа

Ожидается до +30 градусов.

В Петербурге и Ленобласти 16 августа ожидается до +30 градусов, в связи с чем региональное ГУ МЧС России предупредило о необходимости соблюдения мер безопасности.

В ведомстве порекомендовали меньше бывать на улице и не занимать себя физическими нагрузками. Кроме того, в аномальную жару лучше надевать одежду из легких материалов и светлых оттенков. Головной убор обязателен. Важно использовать солнцезащитный крем и пить больше воды.

Такие погодные условия могут повлиять на здоровье пенсионеров и детей – есть опасность обострения хронических заболеваний и перегрева организма.

Фото: Piter.TV