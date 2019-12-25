МЧС предупредило о ветре и сильных ливнях в Крыму

Непогода вернется в регион 6 и 7 июля.

Главное управление МЧС России по республике Крым предупредило население о сильном дожде и ветре до 25 метров в секунду 6 и 7 июля на территории полуострова. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Гражданам рекомендуется воздержаться от нахождения на набережных, в море и горно-лесистой местности.

Днем и до конца суток 6 июля, в течение суток 7 июля в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, местами крупный град, шквал 20-25 м/с. из сообщения ГУ МЧС по региону

Кроме того, по данным ведомства, существует вероятность возникновения ЧП в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

Напомним, в Крыму вследствие обильных дождей 4 июля вышли из берегов три реки. По данным местных СМИ, в настоящее время существует угроза подтопления жилых домов в Зеленовском и Голубинском поселении. Из берегов вышли реки Бельбек, Коккозка и Бага. В Бахчисарайском районе полуострова сошел селевой поток, в результате чего под водой оказались несколько подворий. Две женщины были госпитализированы, одна погибла.

Ранее в шести муниципалитетах Кубани ввели режим чрезвычайной ситуации. Данное решение принято из-за сильных ливней, которые подтопили территорию.

Фото: ВК/Республика Крым