МЧС показало с воздуха район прорыва дамбы в Красноярском крае

Поиски пропавших без вести продолжатся до вечера 21 октября.

Поисковые работы на месте прорыва дамбы в Красноярском крае продолжатся до вечера воскресенья, зона поиска пропавших без вести будет расширена. Об этом сообщил губернатор Краноярского края Александр Усс. МЧС РФ показало с воздуха район прорыва дамбы в Красноярском крае.

Сейчас на месте работают более двухсот человек, 72 профессиональных спасателя, водолазы. Разброс тел может быть очень серьезный, до 9 километров. Найденные тела нашли в двух километрах от места трагедии.

Синоптики прогнозируют похолодание до семи градусов ниже нуля в районе поселка Щетинкино, где ищут людей. На данный момент там минус 2,5 градуса.

Ранее стала известна предварительная причина прорыва дамбы в Красноярском крае.

Видео: МЧС