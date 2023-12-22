МЧС доставило в ЛНР 105 тонн гуманитарной помощи

Специалисты помогли гражданскому населению Донбасса.

Сотрудники МЧС России доставили 105 тонн гуманитарной помощи мирному населению на территории Луганской народной республики. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы экстренного ведомства страны в Telegram-канале. Специалисты при помощи восьми большегрузных машин успешно перевезли на Донбасс продуктовые наборы. В общей сложности с начала текущего года представители ГУ МЧС доставили в ЛНР 970 тонн продовольствия.

Машины Ногинского спасательного центра МЧС России прибыли в города Рубежное, Северодонецк, Лисичанск и село Епифановку. пресс-служба ГУ МЧС РФ

В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" опрокинулся бензовоз.

Фото и видео: ГУ МЧС России