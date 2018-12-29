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В Петербурге ветер может усилиться до 16 метров в секунду
Сегодня, 12:27
113
nastya960

В Петербурге ветер может усилиться до 16 метров в секунду

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Петербуржцев просят быть осторожнее и внимательнее.

В МЧС предупредили петербуржцев об усилении южного и юго-восточного ветра до 16 метров в секунду. Сотрудники МЧС напоминают основные правила безопасности во время сильных порывов ветра.

Во время сильных порывов нельзя оставлять во дворе дома и на балконе хозяйственные вещи, окна также нужно держать закрытыми. Автомобили должны быть в гараже или вдали от деревьев и неустойчивых конструкций, рекламных щитов и т.д. Также к сооружениям повышенного риска спасатели относят: мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.

При возникновении ЧС нужно звонить по телефону 01, с мобильного - 112 или 101.

Фото:pixabay

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Теги: зима в петербурге, метель, погода, усиление ветра
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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