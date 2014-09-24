МЧС России: на нескольких участках шахты "Листвяжная" произошел пожар

Работа горноспасателей в шахте была приостановлена накануне.

На нескольких участках шахты "Листвяжная" в Кемеровской области обнаружено возгорание. Об этом в беседе с ТАСС сообщил временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян.

По его словам, работа горноспасателей в шахте приостановлена накануне из-за роста уровня ацитилена и оксида углерода.

Заборы, которые производятся как из внешней среды, так и внутри шахты, свидетельствуют о том, что по крайней мере оксид углерода возрос в пять раз, ацитилен также вырос. Рост ацетилена и углерода означает то, что в некоторых точках шахты происходит горение. Александр Чуприян, врио главы МЧС России

Он отметил, что жертв трагедии могло быть намного больше, если бы спасателей своевременно не вывели из шахты. По словам Чуприяна, сотрудники МЧС начали терять сознание в ходе поисковых работ из-за отравления оксидом углерода. Он уточнил, что из пятерых погибших спасателей двое находились в самой дальней точке "Листвяжной".

Утром 25 ноября в шахте "Листвяжная" произошел взрыв метана. На момент ЧП в ней находилось 285 горняков. В результате произошедшего погиб 51 человек, пятеро из которых – горноспасатели. По последним данным, в шахте остаются тела 38 рабочих и двоих сотрудников МЧС. Сейчас в медицинских учреждениях находятся 27 человек, из них один – в тяжелом состоянии. 49 пострадавших проходят лечение амбулаторно. Следственный комитет возбудил уголовные дела.

Ранее при взрыве в Подмосковье частично обрушилось здание.

Фото: МЧС России