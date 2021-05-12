Около 220 тонн гуманитарной помощи на 25 машинах были доставлены жителям Донбасса.

МЧС России доставило на Украину и в Донбасс около 430 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Около 220 тонн гуманитарной помощи на 25 машинах были доставлены жителям Донбасса. 10 тонн из общего количества составляют продукты питания и детской гигиены, а также одежда, бытовая техника и мебель для онкобольных детей.

В Херсонскую область Украины доставили 90 тонн гуманитарной помощи на 10 автомобилях. Еще 121 тонну на 14 грузовиках отправили в Харьковскую область.

Ранее Кадыров сообщил об освобождении еще одного населенного пункта на Украине.

Видео: МЧС России