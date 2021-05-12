При проведении спецоперации ни один мирный житель не пострадал.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении еще одного населенного пункта на Украине от бандеровского режима. Об этом он написал своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что бойцы чеченского спецназа выполнили свою задачу без потерь. Он также добавил, что при проведении спецоперации не пострадал ни один мирный житель. По словам главы Чечни, подразделения обеспечили всю возможную поддержку жителям населенного пункта.

Спецназ двинулся дальше. Я поздравляю наших парней с очередным успехом! Уверен, в скором будущем освобождена будет вся Украина. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС уничтожили 158 военных объектов на территории Украины за сутки.

Видео: Telegram / Kadyrov_95