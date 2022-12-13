МАГАТЭ может помочь АЭС на Украине с поставками и запчастями

Рафаэль Гросси рассказал о том, что детали для реакторов можно найти в Восточной Европе.

МАГАТЭ может помочь атомным электростанциям на Украине с поставками и запчастями. Соответствующее заявление генеральный директор Международного агентства по атомной энергии сделал в интервью журналистам с американского телеканала FOX News. Рафаэль Гросси пояснил, что в настоящее время специалисты изучают возможную помочь с проблемами, с которыми столкнулись местные АЭС.

Нужно не забывать, что эти АЭС - это российские технологии. Поэтому, когда речь идет о запчастях, поставках, это сложно. И МАГАТЭ может помочь в этом вопросе. Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

Эксперт пояснил прессе, что для решения этих вопросов руководство МАГАТЭ может работать "необязательно с Россией", а, например, с третьими странами, которые имеют в своем распоряжении аналогичные реакторы. Рафаэль Гросси добавил, что таких государств много, особенно - на территории Восточной Европы.

Гросси: на ЗАЭС продолжают работать только треть сотрудников.

Фото и видео: FOX News

