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МАГАТЭ может помочь АЭС на Украине с поставками и запчастями

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Рафаэль Гросси рассказал о том, что детали для реакторов можно найти в Восточной Европе.

МАГАТЭ может помочь атомным электростанциям на Украине с поставками и запчастями. Соответствующее заявление генеральный директор Международного агентства по атомной энергии сделал в интервью журналистам с американского телеканала FOX News. Рафаэль Гросси пояснил, что в настоящее время специалисты изучают возможную помочь с проблемами, с которыми столкнулись местные АЭС.

Нужно не забывать, что эти АЭС - это российские технологии. Поэтому, когда речь идет о запчастях, поставках, это сложно. И МАГАТЭ может помочь в этом вопросе.

Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

Эксперт пояснил прессе, что для решения этих вопросов руководство МАГАТЭ может работать "необязательно с Россией", а, например, с третьими странами, которые имеют в своем распоряжении аналогичные реакторы. Рафаэль Гросси добавил, что таких государств много, особенно - на территории Восточной Европы.

Гросси: на ЗАЭС продолжают работать только треть сотрудников.

Фото и видео: FOX News
 

Теги: аэс, восточный фланг, европа, магатэ, рафаэль гросси
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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