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МАГАТЭ: Иран не прояснил происхождение урана на трех объектах
Сегодня, 15:01
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МАГАТЭ: Иран не прояснил происхождение урана на трех объектах

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Рафаэль Гросси рассказал, что не может подтвердить правильность заявлений властей Ирана по СВПД.

В МАГАТЭ заявили, что Иран до сих пор не прояснил происхождение урана и не представил технически достоверных сведений по трем атомным энергетическим объектам. Соответствующее заявление сделал во время пресс-конференции руководитель Международного агентства по атомной энергии во время заседания Совета управляющих. 

Иран не представил технически достоверных объяснений касательно выводов агентства относительно незаявленных площадок в Иране. Вопросы, связанные с этими тремя площадками, остаются нерешенными.

Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

Эксперт пояснил журналистам, что Иран не проинформировал МАГАТЭ о текущем местонахождении ядерного материала, который был перемещен из Туркузабада, Варамине и "Мариване" в 2018 году. Гросси призвал коллег из Тегерана передать профильной организации  объяснение о присутствии в регионе частиц урана антропогенного происхождения. Также Иран не передает МАГАТЭ сведения о всех имеющихся в стране местонахождениях ядерного материала и загрязненного оборудования. В связи с ситуацией аналитики не могут опровергнуть или подтвердить полноту и правильность официальных заявлений Ирана о соответствии работ с Соглашением о всеобъемлющих гарантиях.

Глава МАГАТЭ: КНДР может вести подготовку к ядерному испытанию.

Фото и видео: YouTube / IAEAvideo
 

Теги: иран, магатэ, рафаэль гросси, свпд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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