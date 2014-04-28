МАГАТЭ: Иран не прояснил происхождение урана на трех объектах

Рафаэль Гросси рассказал, что не может подтвердить правильность заявлений властей Ирана по СВПД.

В МАГАТЭ заявили, что Иран до сих пор не прояснил происхождение урана и не представил технически достоверных сведений по трем атомным энергетическим объектам. Соответствующее заявление сделал во время пресс-конференции руководитель Международного агентства по атомной энергии во время заседания Совета управляющих.

Иран не представил технически достоверных объяснений касательно выводов агентства относительно незаявленных площадок в Иране. Вопросы, связанные с этими тремя площадками, остаются нерешенными. Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

Эксперт пояснил журналистам, что Иран не проинформировал МАГАТЭ о текущем местонахождении ядерного материала, который был перемещен из Туркузабада, Варамине и "Мариване" в 2018 году. Гросси призвал коллег из Тегерана передать профильной организации объяснение о присутствии в регионе частиц урана антропогенного происхождения. Также Иран не передает МАГАТЭ сведения о всех имеющихся в стране местонахождениях ядерного материала и загрязненного оборудования. В связи с ситуацией аналитики не могут опровергнуть или подтвердить полноту и правильность официальных заявлений Ирана о соответствии работ с Соглашением о всеобъемлющих гарантиях.

Глава МАГАТЭ: КНДР может вести подготовку к ядерному испытанию.

Фото и видео: YouTube / IAEAvideo

