Глава МАГАТЭ: КНДР может вести подготовку к ядерному испытанию

Рафаэль Гросси сообщил о возможной угрозе от полигона Пунгери.

Глава МАГАТЭ рассказал о том, что КНДР может вести подготовку к ядерному испытанию. Соответствующей информацией Рафаэль Гросси поделился с журналистами, выступая на заседании Совета управляющих в Международном агентстве по атомной энергии. Чиновник считает, что Северная Корея может провести тестирование своего нового вооружения на территории полигона, расположенного в Пунгери. Сейчас там открыта одна из штолен.

На ядерном полигоне в Пунгери мы заметили признаки того, что одна из штолен вновь открыта, возможно, в рамках подготовки к ядерному испытанию. Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

эксперт напомнил СМИ о том, что проведение подобного ядерного испытания противоречило бы принятым резолюциям от Совета Безопасности ООН, а также вызвало бы серьезную обеспокоенность у профильного ведомства и международного сообщества.

Гендиректор МАГАТЭ сообщил о работе над условиями отправки миссии на Запорожскую АЭС.

Фото и видео: YouTube / IAEAvideo

