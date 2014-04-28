Рафаэль Гросси принял во внимание обращение Киева о необходимости вернуть контроль над объектом.

Гендиректор МАГАТЭ сообщил о работе над условиями отправки миссии на Запорожскую АЭС. Соответствующее заявление сделал руководитель Международного агентства по атомной энергии во время заседания Совета управляющих. Рафаэль Гросси уведомил общественность о том, что профильное ведомство работает над тем, чтобы направить специалистов и экспертов на украинский объект.

Мы разрабатываем способы отправки такой миссии; другие соображения не должны препятствовать выполнению этой важной международной миссии. Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

Гросси подчеркнул СМИ, что руководящие органы МАГАТЭ активно работают над согласованием и организацией миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Председатель лично планирует возглавить миссию, направленную для проведения работ по физической ядерной безопасности и гарантиям. Гросси подчеркнул, что принял во внимание сообщение Киева о том, что следует удвоить усилия по поиску освобождения станции и возвращения полного контроля за объектом Украине.

Глава ВОЗ призвал свести к минимуму риск химической или ядерной аварии на Украине.

Фото и видео: YouTube / IAEAvideo

