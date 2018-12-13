"Доктора" центра имени Алмазова выманили у пенсионерки 90 тысяч рублей за БАДы

Мошенников не смутил пожилой возраст жертвы.

В Приморском районе Петербурга мошенники выманили у пенсионерки деньги в обмен на БАДы. Пожилой женщине злоумышленники представились медиками и заявили, что продают лекарственные препараты. В результате им удалось обменять свой товар на 90 тысяч рублей.

Как отмечает пресс-служба ГУ МВД, преступники убедили старушку, что та тяжело больна. Пострадавшая рассказала, что изначально ей позвонил один из мужчин. Он представился сотрудником Центра кардиологии имени Алмазова. Он предложил бабушке пройти курс "новейших медицинских препаратов". Спустя некоторое время в квартиру жертвы на Школьной улице пришел 35-40 летний гражданин. Он передал клиентке т ри пачки "таблеток", на проверку оказавшихся пищевыми добавками.

В настоящее время полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv