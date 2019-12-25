Лжеполицейские затолкали в машину китайца и ограбили его пришедшего в гости приятеля

Злоумышленники завладели ключами от чужой квартиры и отправились ее обчищать.

Вечером 17 февраля на Васильевском острове неизвестные схватили 24-летнего китайца, затолкнули его в автомобиль и обчистили его карманы. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах. Злоумышленники смогли поживиться только пятью тысячами рублей и ключами от квартиры.

Молодой директор ресторана вышел прогуляться на набережную реки Смоленки, но своих обидчиков разглядеть не смог, потеряв очки во время нападения. Завладев ключами китайца, злоумышленники отправились в его квартиру. В это время к дому подошел приятель похищенного китайца, обеспокоенный безответными звонками другу. Дверь 20-летнему молодому человеку открыли бородатый мужчина и неизвестный в балаклаве, представившиеся полицейскими. Мужчины скрутили студента и похитили его дорогие наручные часы, после чего спустились вниз, выставили первого китайца из автомобиля и скрылись.

По факту произошедшего ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV