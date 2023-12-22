Лжеминеры "атаковали" Смольный

Здание администрации Петербурга проверили оперативники.

Житель Петербурга "заминировал" Смольный. Он позвонил в отделение полиции Выборгского района и предупредил об опасном устройстве в здании.

По информации Piter.tv, инцидент произошел поздно вечером накануне, 3 января. Здание администрации Петербурга проверили оперативники. Они не нашли взрывчатых веществ и взрывных устройств. Эвакуировать никого не стали. Мероприятия были завершены в 22:10.

На данный момент устанавливается личность "шутника". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv