Лжегазовщики похитили у петербургской пенсионерки 62 тысячи рублей

Задержаны двое молодых мужчин.

В правоохранительные органы 5 декабря обратилась 81-летняя женщина с заявлением о краже, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пенсионерка рассказала, что двое неизвестных вошли в ее квартиру в доме № 15 по Байконурской улице, представившись работниками службы газа. Молодые люди предложили женщине приобрести новое газовое оборудование, забрали у нее 62 тысячи рублей и ушли.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

На следующий день у дома № 73 по Московскому проспекту полицейские задержали двоих мужчин 21 и 22 лет. Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

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