Любовница Картрайта дала показания против жены погибшего

Вдову арестовали накануне, 3 августа.

Во вторник, 4 августа, стало известно, что основанием для задержания жены рэпера стали показания любовницы, сообщили СМИ.

Так, адвокат Антон Кобит отметил, что защита не собиралась афишировать отношения Картрайта с любовницей до тех пор, пока Марина Кохал не будет заключена под стражу. После допроса любовницы, по мнению юриста, "все встало на свои места". Слухи, что любовница была лишь фанаткой, опровергнули: как оказалось, отношения были длительные.

Напомним, что рэперы отказались от участия в Versus из-за смерти Картрайта.

Фото: ВКонтакте / Энди Картрайт