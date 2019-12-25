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Любовница Картрайта дала показания против жены погибшего
Сегодня, 16:25
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smirenny

Любовница Картрайта дала показания против жены погибшего

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Вдову арестовали накануне, 3 августа.

Во вторник, 4 августа, стало известно, что основанием для задержания жены рэпера стали показания любовницы, сообщили СМИ.

Так, адвокат Антон Кобит отметил, что защита не собиралась афишировать отношения Картрайта с любовницей до тех пор, пока Марина Кохал не будет заключена под стражу. После допроса любовницы, по мнению юриста, "все встало на свои места". Слухи, что любовница была лишь фанаткой, опровергнули: как оказалось, отношения были длительные. 

Напомним, что рэперы отказались от участия в Versus из-за смерти Картрайта.

Фото: ВКонтакте / Энди Картрайт

Теги: энди картрайт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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