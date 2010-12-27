Эксперты: количество потребляемого россиянами алкоголя преуменьшено почти в 2 раза

Один россиянин пьет 26,6 литра в год. Но в в официальных данных значится цифра 14,94 литра на человека.

Эксперты компании FinExpertiza выяснили, что общепринятые представления о количестве потребляемого россиянами алкоголя преуменьшены почти в два раза. Об этом сообщила Лента.ру.

Авторы исследования сравнили текущий уровень потребления алкоголя с показателями 2010 года. Тогда на каждого россиянина приходилось 14,94 литра алкогольных напитков в год. Однако, это количество учитывает младенцев и людей преклонного возраста.

Эксперты сделали поправку и убрали из расчета людей, которые, скорее всего, не пьют алкогольные напитки. Получается, что один россиянин пьет 26,6 литра в год. Авторы исследования отметили, что обычно государственные ведомства и статистические органы в своих подсчетах используют именно показатель 14,94 литра на человека. То есть общепринятые представления о количестве потребляемого россиянами алкоголя преуменьшены почти в два раза.