Любовь Аксенова рассказала о трудностях съемок в порно

Чтобы сыграть в комедии Михаила Сегала "Глубже!", актрисе пришлось посмотреть порноролики и несколько документальных фильмов о порноиндустрии.

Российская актриса Любовь Аксенова, сыгравшая главную роль в фильме Михаила Сегала "Глубже!", рассказала о трудностях съемок в порно. Она заявила, что это тяжелая работа. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в распоряжение "Ленты.ру".

Для того чтобы сыграть в комедии "Глубже!", актрисе пришлось посмотреть порноролики и несколько документальных фильмов о порноиндустрии. "Я поняла, насколько порно — это непростой труд, тяжелая физическая работа", - заявила Любовь.

Героиня актрисы Лера – очень мягкий и добрый человек с железным стержнем. Когда ее внешняя легкость и внутренняя сила соединились, получился полноценный образ.

Кроме Аксеновой главные роли в фильме исполнили Александр Паль и Олег Гаас. Однажды поклоннику русского психологического театра, режиссеру Роману Петровичу предлагают подработку – снимать порно. Из-за нехватки денег он соглашается, но к задаче подходит со всей присущей ему глубиной. В итоге о нем и о его порно начинают говорить все, нового режиссера замечают на самом высоком уровне.

Картину можно будет посмотреть на мультимедийном сервисе Okko без дополнительной платы в подписках "Оптимум" и "Премиум" с 3 декабря.

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Фото: кадры из трейлера YouTube / SonyPicturesRU