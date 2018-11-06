Идею необычного авторского проекта презентовал на сайте Planeta.ru фотограф Алексей Егиазаров.

Любители обнаженки из Петербурга собирают деньги на "голые экскурсии". Идею необычного авторского проекта презентовал на сайте Planeta.ru фотограф Алексей Егиазаров.

По словам петербуржца, он давно занимается фото- и видео- сьемками. Вместе со своей группой он работал в Петербурге, а также в Павловске, Пушкине, Ораниненбауме и Кронштадте. Егиазаров также работает в студии: фотографирует моделей в разных жанрах. В том числе, достаточно откровенных. Как-то раз у него возникла идея своеобразного travel - проекта: снять ролики о путешествиях с моделями в стиле "ню".

Мы решили - это будет многосерийный фильм, в каждой серии - новые города, в которых мы покажем незаезженные туристами места, творческая уличная съёмка с нашими моделями, поиск, знакомство и интервью с местными фотомоделями и фотографами работающими в жанре "ню арт". Алексей Егиазаров, фотограф.

Сейчас Егиазаров и его группа сняли пилотную серию в Кронштадте. В начале ролика зритель видит блондинку с короткой стрижкой, одетую в белое пальто и туфли на высоком каблуке. С огромным чемоданом она вышагивает по проезжей части, как модель по подиуму. Вот девушка снимает пальто, и зритель видит: под верхней одеждой у героини ничего нет, кроме черных чулок. В таком виде она садится в автомобиль к случайному попутчику. Именно с этих кадров начинается путешествие…в Кронштадт. А вы куда подумали?

Мы постарались снять фильм об этом городе так, как никто до нас не делал. Пилотная серия снята нашей командой на энтузиазме, без бюджета, за один день, и даже в таком виде собирает сотни тысяч просмотров в соц. сетях. И это не случайно, ведь подобного формата прежде не существовало. Алексей Егиазаров, фотограф.

Создатели проекта также утверждают, что придумали свой нестандартный travel-блог с серьезной целью. По словам Егиазарова, они хотят "воспитать у общества здоровое, спокойное отношение к человеческому телу и побороть с ханжество и лицемерием". Следующим маршрутом блондинки Марии (а именно так зовут модель) будет дорога в Крым. В бывшей всесоюзной здравнице Егиазаров планирует снимать полнометражный фильм со многими моделями. Картина, разумеется, также будет посвящена, в первую очередь, путешествиям. А вы о чем подумали?

Мы поедем в не сезон, в ноябре, посмотрим и покажем Вам, чем живёт этот край, когда его покидают отдыхающие. Погодные условия обещают быть суровыми, но нам не привыкать к трудностям. Зато мы сможем спокойно снимать наших моделей там, где в сезон это невозможно. На маршруте Бахчисарай, Севастополь, Форос, Ялта. Алексей Егиазаров, фотограф.

На свой nude-travel-проект петербургский фотограф просит на "Планете" 299 тысяч рублей. За месяц на его счет поступило уже около 157 тысяч. За пожертвования на фильм Егиазаров и его бригада готовы отблагодарить своих спонсоров. Всего лишь за 200 рублей создатели фильма обещают упомянуть имя человека в титрах, а за 500 и вовсе подарить ему издание проекта на DVD.

Фото: Planeta.ru