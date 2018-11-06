Любители обнаженки из Петербурга собирают деньги на "голые экскурсии". Идею необычного авторского проекта презентовал на сайте Planeta.ru фотограф Алексей Егиазаров.
По словам петербуржца, он давно занимается фото- и видео- сьемками. Вместе со своей группой он работал в Петербурге, а также в Павловске, Пушкине, Ораниненбауме и Кронштадте. Егиазаров также работает в студии: фотографирует моделей в разных жанрах. В том числе, достаточно откровенных. Как-то раз у него возникла идея своеобразного travel - проекта: снять ролики о путешествиях с моделями в стиле "ню".
Мы решили - это будет многосерийный фильм, в каждой серии - новые города, в которых мы покажем незаезженные туристами места, творческая уличная съёмка с нашими моделями, поиск, знакомство и интервью с местными фотомоделями и фотографами работающими в жанре "ню арт".
Алексей Егиазаров, фотограф.
Сейчас Егиазаров и его группа сняли пилотную серию в Кронштадте. В начале ролика зритель видит блондинку с короткой стрижкой, одетую в белое пальто и туфли на высоком каблуке. С огромным чемоданом она вышагивает по проезжей части, как модель по подиуму. Вот девушка снимает пальто, и зритель видит: под верхней одеждой у героини ничего нет, кроме черных чулок. В таком виде она садится в автомобиль к случайному попутчику. Именно с этих кадров начинается путешествие…в Кронштадт. А вы куда подумали?
Мы постарались снять фильм об этом городе так, как никто до нас не делал. Пилотная серия снята нашей командой на энтузиазме, без бюджета, за один день, и даже в таком виде собирает сотни тысяч просмотров в соц. сетях. И это не случайно, ведь подобного формата прежде не существовало.
Алексей Егиазаров, фотограф.
Создатели проекта также утверждают, что придумали свой нестандартный travel-блог с серьезной целью. По словам Егиазарова, они хотят "воспитать у общества здоровое, спокойное отношение к человеческому телу и побороть с ханжество и лицемерием". Следующим маршрутом блондинки Марии (а именно так зовут модель) будет дорога в Крым. В бывшей всесоюзной здравнице Егиазаров планирует снимать полнометражный фильм со многими моделями. Картина, разумеется, также будет посвящена, в первую очередь, путешествиям. А вы о чем подумали?
Мы поедем в не сезон, в ноябре, посмотрим и покажем Вам, чем живёт этот край, когда его покидают отдыхающие. Погодные условия обещают быть суровыми, но нам не привыкать к трудностям. Зато мы сможем спокойно снимать наших моделей там, где в сезон это невозможно. На маршруте Бахчисарай, Севастополь, Форос, Ялта.
Алексей Егиазаров, фотограф.
На свой nude-travel-проект петербургский фотограф просит на "Планете" 299 тысяч рублей. За месяц на его счет поступило уже около 157 тысяч. За пожертвования на фильм Егиазаров и его бригада готовы отблагодарить своих спонсоров. Всего лишь за 200 рублей создатели фильма обещают упомянуть имя человека в титрах, а за 500 и вовсе подарить ему издание проекта на DVD.
Фото: Planeta.ru