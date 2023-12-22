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В Ляминском переулке горел мусор в квартире
Сегодня, 17:43
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В Ляминском переулке горел мусор в квартире

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С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины.

В Пушкине сегодня, 24 мая, произошел пожар. В Ляминском переулке, 8, в квартире вспыхнул балкон. Там горел мусор. Пламя охватило квадратный метр. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:59. С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины.

В 16:23 пожар удалось потушить. Информация о пострадавших не поступала. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что на улице Комиссара Смирнова из-за пожара эвакуировали 38 человек.

Фото: Piter.tv
                 

               

Теги: мчс, орел мусор в квартире, пожар в квартире
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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