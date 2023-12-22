В Ляминском переулке горел мусор в квартире

В Пушкине сегодня, 24 мая, произошел пожар. В Ляминском переулке, 8, в квартире вспыхнул балкон. Там горел мусор. Пламя охватило квадратный метр. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:59. С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины.
В 16:23 пожар удалось потушить. Информация о пострадавших не поступала. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что на улице Комиссара Смирнова из-за пожара эвакуировали 38 человек.
Фото: Piter.tv
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