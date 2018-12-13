Лувр закрылся за-за большого количества посетителей

Сотрудники музея объявили забастовку и пожаловались на плохие условия труда.

Сотрудники Лувра объявили забастовку из-за колоссального наплыва туристов. В связи 27 мая музей был закрыт для туристов.

Работники жалуются на большое количество посетителей. В таких условиях отказались работать служба безопасности и работники ресепшена. Музей принес извинения и предложил вернуть деньги за купленные на понедельник билеты. Администрация Лувра также добавила, что в ближайшие дни количество посетителей останется высоким

В Лувр гарантирован вход посетителям, купившим билеты через официальный сайт музея. Профсоюз Sud Culture Solidaires заявил, что "Лувр задыхается". Ухудшились условия для посетителей и работников. В 2018 года посещаемость превысила 10,2 млн человек.

Видео: simmen2m