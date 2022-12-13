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Лувр приостановил работу из-за забастовки сотрудников в связи с пенсионной реформой

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Сегодня посетители не смогут попасть в музей.

Сотрудники парижского музея Лувр проводят в понедельник 27 марта забастовку с требованием от французского правительства отмены пенсионной реформы. Соответствующее заявление сделали сотрудники Всеобщей конфедерации труда, крупнейшего местного профсоюза рабочих. Известно, что культурное учреждение будет закрыто для посещения с девяти часов утра по инициативе музейных представителей. Уточняется, что в массовых протестах принимают участие несколько профсоюзов работников сферы культуры и сами сотрудники Лувра. В социальных сетях уже распространились фотографии и видеозаписи с места событий. Около входа в музей активисты заблокировали двери, а также растянули плакаты с лозунгами. Французы требуют от властей Работать меньше, чтобы жить дольше".

Эта акция проводится в рамках продолжающейся мобилизации работников культуры против пенсионной реформы.

орган изаторы забастовки

Администрация Лувра в Twitter-аккаунте (нежелательная социальная сеть на территории России) подтвердила, что музей в понедельник утром закрыт.

Премьер Франции объявила о проведении пенсионной реформы в обход голосования в парламенте.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: забастовка, лувр, массовые протесты, париж, пенсионная реформа, франция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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